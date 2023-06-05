"تخصيص الأندية".. قوة ناعمة ورافد للاقتصاد السعودي يقود "دورينا" للعالمية

وكان الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، قد قال مهنئًا: "أهنئ الرياضيين كافة بإطلاق هذا المشروع الكبير، ونتطلع -بإذن الله- إلى أن يكون أحد أهم الممكنات لتطوير الرياضة بمختلف ألعابها نحو وصولها إلى العالمية، وصناعة جيل رياضي قادر على تحقيق المنجزات لهذا الوطن العظيم في مختلف الألعاب والرياضات محليًّا وقاريًّا وعالميًّا".