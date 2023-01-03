"تعليم المخواة": لا صحة لتعليق الدراسة حضوريًا غدًا

نفى المتحدث الرسمي باسم "تعليم المخواة" ناصر العُمري، صحة ما تناولته إحدى الصحف الإلكترونية حول تعليق الدراسة حضوريًا غداً الأربعاء.
وأكد "العمري" استمرار الدراسة عن بعد لليوم الثلاثاء فقط، لمدارس التعليم المستمر ، مؤكداً أن ذلك القرار جاء بناء على تقارير الجهات ذات العلاقة.
وأشار إلى أنه لم يرد شيء حتى الآن بخصوص دوام يوم الغد، موضحًا أنه في حال وروده سيتم الإعلان في حينه.
ودعا المتحدث باسم "تعليم المخواة" الجميع إلى متابعة حساب الإدارة على منصة تويتر، والتأكد من صحة ما يتم تداوله عبر الرجوع للقنوات الرسمية والتواصل مع مسؤولي الإدارة من خلال القنوات المتاحة.