‎أمير تبوك يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته أميرًا للمنطقة

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، أصدق معاني الشكر والتقدير وخالص الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتمديد خدمة سموه أميراً لمنطقة تبوك لمدة أربع سنوات. وأضاف سموه: أعتز وأتشرف بثقة ولاة الأمر -حفظهما الله- لمواصلة العطاء لخدمة مليكي وبلادي وأهالي المنطقة في هذا الجزء الغالي من الوطن، سائلاً الله -تعالى-، أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد، وأن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها.