موشحة بنقوش منسوجة بطريقة "الجاكارد".. شاهد: الكعبة المشرّفة تكتسي ثوبها الجديد

وجرى تركيب الكسوة الجديدة، التي يبلغ وزنها 1350 كيلو جراماً، وارتفاعها 14 متراً، والمكوّنة من أربعة جوانب مفرقة وستارة الباب، حيث رُفع كل جنب من جوانب الكعبة الأربعة على حدة إلى أعلى الكعبة المشرّفة؛ تمهيداً لفردها على الجنب القديم، وتثبيت الجنب من أعلى بربطها وإنزال الطرف الآخر من الجنب، بعد أن حُلّت حبال الجنب القديم، بتحريك الجنب الجديد إلى أعلى وأسفل في حركة دائمة، تلاها إنزال الجنب القديم من أسفل ويبقي الجنب الجديد، وتكررت العملية أربع مرات لكل جنب إلى أن اكتملت الكسوة ثم بعدها وُزن الحزام على خط مستقيم للجهات الأربع بخياطته.