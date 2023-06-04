بـ1.8 مليون م2.. أمانة مكة تُهيئ 5 مواقف على المداخل استعدادًا لموسم الحج ‍

أنهت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في وكالة التشغيل والصيانة التجهيزات تهيئة الخمسة مواقف المنتشرة على مداخل مكة المكرمة، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 1.88 مليون م2، وذلك لاستقبال المركبات خلال موسم الحج لعام 1444هـ، تماشيًا مع خطة منع دخول السيارات إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وأوضحت الأمانة أنها تولي عناية كبرى بهذه المواقف؛ نظراً لأهميتها خلال المواسم في تخفيف العبء داخل مدينة مكة المكرمة، مبينةً أنه قد جرى تشكيل عدد من الفرق الفنية لتفقد وتهيئة تلك المواقف خلال الموسم، وتوفير أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وتمكينهم من أداء مناسكهم في أمن واطمئنان.
وأفاد بأنه تم أيضًا تهيئة المرافق الملحقة بمواقف السيارات، والمشتملة على مجمعات الدوائر الحكومية، وصالات انتظار الحجاج، ودورات مياه، حيث جرى تجهيز مقار الجهات الحكومية المشاركة في أعمال موسم الحج، وتنفيذ أعمال السفلتة والترصيف والتخطيط والترقيم والإنارة والتشجير، لافتةً النظر إلى أن الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات المنتشرة على مداخل أم القرى تبلغ 50 ألف مركبة.