بـ1.8 مليون م2.. أمانة مكة تُهيئ 5 مواقف على المداخل استعدادًا لموسم الحج ‍

وأفاد بأنه تم أيضًا تهيئة المرافق الملحقة بمواقف السيارات، والمشتملة على مجمعات الدوائر الحكومية، وصالات انتظار الحجاج، ودورات مياه، حيث جرى تجهيز مقار الجهات الحكومية المشاركة في أعمال موسم الحج، وتنفيذ أعمال السفلتة والترصيف والتخطيط والترقيم والإنارة والتشجير، لافتةً النظر إلى أن الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات المنتشرة على مداخل أم القرى تبلغ 50 ألف مركبة.