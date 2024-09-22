"منها ولها".. الحرس الوطني يواكب فرحة الذكرى الـ 94 بجرعة وطنية درامية

وتميز فيديو الحرس بالبعد عن الأعمال المكررة، حيث تم اختيار شخصية عسكرية وأخرى طبية، والانطلاق بأحداث تصاعدية بدأت بأسماء لها مدلولات تخدم العمل، وتحمل بُعداً روحانياً هي "عوض" و"رجاء".