"التعليم" تعلن برنامج "فرص" لسد الاحتياج والنقل لشاغلي الوظائف التعليمية

ويتيح برنامج "فرص"، التقديم ‏على فرص وظيفية نوعية (‏معلم -‏ تشكيلات مدرسية - تشكيلات إشرافية) ‏والمعلنة عبر حساب المستفيد من شاغلي الوظائف التعليمية في النظام الإلكتروني المُعد لذلك، ‏‏‏ويدعم البرنامج استقرار المعلمين والمعلمات ‏بما يحسّن مخرجات التعلُّم ‏في المدارس وإدارات التعليم.