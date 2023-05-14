"تعليم عسير" تحصد "ذهبية" و"فضية" معرض "آيتكس" للاختراعات بماليزيا

من جانبه قدم مدير عام التعليم في المنطقة الدكتور أحمد العُمري، التهنئة للمعلم والطالب؛ لتحقيقهما هذا الإنجاز، مثمنًا جهود المعلم، وأُسرة الطالب، ومدرسته، ومعلميه، وإدارة الموهوبين.