مستشفى ينبع العام ينقذ طفلة بعد ابتلاعها بطارية ألعاب دائرية الشكل

نجح فريق طبي بمستشفى ينبع العام، عضو تجمع المدينة المنورة الصحي، في استخراج جسم معدني مكون من بطارية ألعاب إلكترونية علقت بحنجرة طفلة، حيث تم استخراجها بوقت وجيز، وقد كُللت العملية بالنجاح دون حدوث مضاعفات، وغادرت الطفلة المستشفى وهي بصحة جيدة.