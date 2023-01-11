بعد أن تجاوزت 200%.. "العيسى" لـ"سبق": أسعار التأمين تخضع لرقابة البنك المركزي

وقال إنه يمكن السيطرة على الارتفاع الحالي بعدة طرق منها أولاً تفعيل إلزامية التأمين حيث لا زال حتى الآن عدد المركبات المؤمن حوالي 50% فقط من إجمالي المركبات الموجودة في السوق، وذلك بسبب التفاوت بين وثيقة التأمين (12 شهراً) ورخصة السير (3 سنوات) ولذلك يجب التفاعل سريعاً بتفعيل الزامية التأمين وذلك لأن زيادة عدد المركبات المؤمن عليها يؤدي بالضرورة إلى التقليل من الأسعار الحالية كما يجب تفعيل الأنظمة والجزاءات المرورية لتقليل أعداد الحوادث والتي شهدت ارتفاعاً كبيراً في عددها مؤخراً.