الدفاع المدني: عدم صيانة أنظمة إنذار الحريق مخالفة تُعرض المنشآت للعقوبة

في إطار حملاته الرقابية المستمرة، شدد الدفاع المدني السعودي على أن عدم صيانة أنظمة الوقاية والحماية من الحريق، مثل أجهزة إنذار الحريق، يُعد مخالفة جسيمة تُعرض المنشأة للعقوبات النظامية.
وأوضح الدفاع المدني، عبر منشور توعوي على منصة "إكس"، أن فرق السلامة رصدت حالات عدم التزام بصيانة أنظمة الإنذار، مؤكدًا أنه تم تطبيق النظام الجزائي بحق المنشآت المخالفة.
ودعا "الدفاع المدني" جميع المنشآت إلى التقيد بإجراءات ومتطلبات السلامة، للحفاظ على الأرواح والممتلكات، مشيرًا إلى أن الصيانة الدورية للأنظمة الوقائية شرط أساسي في التصاريح النظامية.