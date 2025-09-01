الدفاع المدني: عدم صيانة أنظمة إنذار الحريق مخالفة تُعرض المنشآت للعقوبة

في إطار حملاته الرقابية المستمرة، شدد الدفاع المدني السعودي على أن عدم صيانة أنظمة الوقاية والحماية من الحريق، مثل أجهزة إنذار الحريق، يُعد مخالفة جسيمة تُعرض المنشأة للعقوبات النظامية.