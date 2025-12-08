"التجارة" تشهر بمحطة وقود غشت المستهلكين عبر إنقاص كمية الوقود المباع وتلاعبت في قراءة العدادات

شهرت وزارة التجارة بمحطة وقود ومالكها والعامل لدى المنشأة بعد صدور حكم قضائي يدينهم بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بغش وخداع المستهلكين في كمية الوقود المباع عبر إنقاص كمية الوقود المباعة، والتلاعب في قراءة عدادات المضخات من خلال استعمال أجهزة قياس مخالفة.