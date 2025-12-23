بالفيديو.. خبير لـ"سبق": 5 عناصر تصنع بيئة عمل جاذبة.. و800 منتج حرفي في "تجسيد" بملتقى Deve Go 2025
في خطوة لافتة، شهد ملتقى ريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة (Deve Go 2025) طرح رؤى جديدة حول بيئة العمل والصحة النفسية والتمكين الاقتصادي للأسر الحرفية، وسط حضور لافت من رواد الأعمال والمختصين.
وأكد الدكتور صالح الأنصاري، مستشار الصحة العامة وخبير تعزيز الصحة، في تصريح لـ"سبق"، أن الاستثمار في الصحة النفسية داخل بيئات ريادة الأعمال لم يعد خيارًا، بل أصبح أداة استراتيجية لرفع الإنتاجية وتحسين جودة الحياة المهنية، موضحًا أن القائد المتوازن نفسيًا هو حجر الأساس لبيئة عمل مستقرة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان "تعزيز الصحة النفسية في بيئات رواد الأعمال"، والتي ركزت على محورين: بناء بيئة نفسية جاذبة، وتمكين الموظف من إدارة الضغوط وتجنب الاحتراق الوظيفي.
وعدد الأنصاري خمسة عناصر رئيسية لتحقيق ذلك، شملت التدريب المستمر، تقديم الاستشارات المتخصصة، صناعة محتوى توعوي، التقييم الدوري للبيئة الوظيفية، وابتكار مبادرات تعزز الصحة النفسية مع التركيز على القائد نفسه.
وفي جانب التمكين الاقتصادي، استعرضت وفاء خالد من مبادرة "تجسيد" – إحدى مبادرات بنك التنمية الاجتماعية – دور المبادرة في دعم الأسر الحرفية والمصممين، مشيرة إلى أن "تجسيد" تعرض اليوم أكثر من 800 منتج في منافذها المنتشرة بالرياض وجدة والخبر، مع مشاركات دولية تهدف إلى إيصال المنتج السعودي للعالمية.
وأضافت أن المنتجات تشمل الفخار اليدوي، والعطور المصنعة محليًا، وكريمات من نواة التمر، وحقائب ودفاتر بتصاميم حصرية، مؤكدة أن "تجسيد" تُمكّن الأسر من تنفيذ تصاميمها أو تصميمات خاصة للمبادرة.
كما تحدث الحرفي علي الفرحان من الأحساء عن تطور حرفة "سف الخوص"، مشيرًا إلى الإقبال المحلي والخليجي عليها، والجهود القائمة لتدريب الشباب على ممارستها.
وشهد الملتقى مشاركة الإعلامي داود الشريان في جلسة حوارية استعرض خلالها تجربته الإعلامية، وسط تفاعل كبير من الحضور.
يُذكر أن ملتقى Deve Go 2025 اختُتم أمس الثلاثاء في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، تحت شعار "انطلق نحو المستقبل"، بتنظيم من بنك التنمية الاجتماعية، حيث ركز على محاور مثل المسؤولية الاجتماعية، الاستثمار الجريء، وإنترنت الأشياء، وأكد مكانته كمنصة وطنية تجمع رواد الأعمال والخبراء وصناع القرار.