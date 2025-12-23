بالفيديو.. خبير لـ"سبق": 5 عناصر تصنع بيئة عمل جاذبة.. و800 منتج حرفي في "تجسيد" بملتقى Deve Go 2025

يُذكر أن ملتقى Deve Go 2025 اختُتم أمس الثلاثاء في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، تحت شعار "انطلق نحو المستقبل"، بتنظيم من بنك التنمية الاجتماعية، حيث ركز على محاور مثل المسؤولية الاجتماعية، الاستثمار الجريء، وإنترنت الأشياء، وأكد مكانته كمنصة وطنية تجمع رواد الأعمال والخبراء وصناع القرار.