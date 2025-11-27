"دهانات الجزيرة" توقع مذكرة تفاهم مع هيئة تطوير الأحساء بمعرض سيتي سكيب العالمي 2025

وقّعت "دهانات الجزيرة" الشركة الرائدة في صناعة الدهانات والألوان وحلول البناء في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مذكرة تفاهم مع هيئة تطوير الأحساء، بهدف إطلاق مجموعة جديدة من المنتجات المصممة خصيصاً لتتوافق مع الموجهات التصميمية لعمارة واحات الأحساء.
مثّل "دهانات الجزيرة" في توقيع مذكرة التفاهم الأستاذ وائل بن محمد بن عبدالله الرميح، عضو مجلس الإدارة، فيما مثّل هيئة تطوير الأحساء الدكتور محمد البراك نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار وتطوير الشراكات. وحضر توقيع المذكرة كلٌّ من المهندس عادل بوعلي، نائب الرئيس التنفيذي للتنمية المكانية والتطوير الحضري، والأستاذ عبدالإله العرفج، مدير عام التنمية المكانية والتطوير الحضري.
ويهدف هذا التعاون إلى إطلاق ثمانية منتجات جديدة من قِبل "دهانات الجزيرة" بتصاميم وحلول حديثة تحاكي الطابع العمراني للأحساء وتعكس أجواء واحاتِها، إضافة إلى تنفيذ ورش تدريبية للمقاولين لتعريفهم بطرق الاستخدام والتطبيقات المثلى لهذه المنتجات. كما سيتم تفعيل معارض "دهانات الجزيرة" لعرض المجموعة الجديدة المتوافقة مع الموجهات التصميمية، بما يسهم في رفع مستوى الوعي وتعزيز تبني الهوية المحلية في المشاريع العمرانية.
عن "دهانات الجزيرة"
أسست «دهانات الجزيرة» في المملكة العربية السعودية عام 1979م، وتعد اليوم من الشركات الرائدة في صناعة الدهانات وحلول البناء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. جميع منتجاتها متوافقة مع أعلى المعايير العالمية ومتوفرة في أكثر من 1000 صالة عرض. تقدم حلولاً مبتكرة ترتقي بجودة الحياة وتعزز الاستدامة في قطاع البناء، تجسيداً لمفهومها "نبتكر بفن".