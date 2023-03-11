"العنقري" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة يوم العلَم

رفع رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، باسمه ونيابة عن كافة منسوبي الديوان، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة ذكرى يوم العلم.
وأكد أن الأمر الملكي الكريم باعتماد يوم 11 مارس من كل عام للاحتفاء بذكرى يوم العلَم؛ يعكس مدى عناية القيادة الكريمة -أيدها الله- بالهوية التاريخية والجذور الراسخة لهذه الدولة، ويجسّد أهمية العلَم السعودي في تاريخها وحاضرها الممتد على مدى ثلاثة قرون؛ مشيرًا إلى أن الاحتفاء بهذا اليوم يُعد مصدر فخر واعتزاز لنا جميعًا أبناء هذا الوطن براية التوحيد وهي ترفرف كل يوم في سماء هذا الوطن الغالي.
ودعا الدكتور العنقري في ختام كلمته، الله أن يحفظ لوطننا المملكة العربية السعودية قيادتها وأمنها، وأن يديم عليها عزها واستقرارها.