"العنقري" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة يوم العلَم

وأكد أن الأمر الملكي الكريم باعتماد يوم 11 مارس من كل عام للاحتفاء بذكرى يوم العلَم؛ يعكس مدى عناية القيادة الكريمة -أيدها الله- بالهوية التاريخية والجذور الراسخة لهذه الدولة، ويجسّد أهمية العلَم السعودي في تاريخها وحاضرها الممتد على مدى ثلاثة قرون؛ مشيرًا إلى أن الاحتفاء بهذا اليوم يُعد مصدر فخر واعتزاز لنا جميعًا أبناء هذا الوطن براية التوحيد وهي ترفرف كل يوم في سماء هذا الوطن الغالي.