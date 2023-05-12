تعرف على زيارات الملوك التفقدية لمحافظة رفحاء على مر التاريخ

بعد زيارة الملك سعود إلى مدينة عرعر التي وصلها على متن 5 طائرات، توجه إلى محافظة رفحاء بتاريخ 27/ 6/ 1379هـ، فحطّت طائرته فيها، وكان في استقباله أميرها الشيخ محمد بن هزاع والمئات من المواطنين، كما حضر الملك سعود مأدبة غداء أقامها له الشيخ مشل بن برغش التمياط.