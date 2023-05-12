تعرف على زيارات الملوك التفقدية لمحافظة رفحاء على مر التاريخ

تشرفت محافظة رفحاء منذ بداية نشأتها بثلاث زيارات تاريخية لملكين من ملوك المملكة العربية السعودية؛ فالزيارتان الأولى والثانية كانتا للملك سعود، رحمه الله، إبان فترة حكمه قبل 71 عامًا، وأما الزيارة الثالثة فكانت للملك سلمان، أطال الله في عمره، حينما كان يتقلد منصب ولي العهد قبل 9 سنوات.
ضمن جولة الملك سعود وزيارته لعدة مدن في الوطن الغالي، وصل إلى محافظة رفحاء بتاريخ 1373/5/14هـ ودعي لتناول الشاي والقهوة، وألقيت خطابات ترحيبية بهذه المناسبة.
بعد زيارة الملك سعود إلى مدينة عرعر التي وصلها على متن 5 طائرات، توجه إلى محافظة رفحاء بتاريخ 27/ 6/ 1379هـ، فحطّت طائرته فيها، وكان في استقباله أميرها الشيخ محمد بن هزاع والمئات من المواطنين، كما حضر الملك سعود مأدبة غداء أقامها له الشيخ مشل بن برغش التمياط.
زار الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "ولي العهد ووزير الدفاع حينها" محافظة رفحاء بتاريخ 1435/10/2هـ؛ لمعايدة وتفقد منسوبي القوات المسلحة بالمحافظة؛ حيث هبطت الطائرة التي تقلّه في مطار رفحاء وكان في مستقبليه أمير الحدود الشمالية الأمير عبدالله بن عبد العزيز بن مساعد، وكبار منسوبي القوات المسلحة.
وقد عكست هذه الزيارات الثلاث معنى التعاضد والتلاحم والاهتمام البالغ الذي توليه الحكومة الرشيدة لشعبها الكريم.