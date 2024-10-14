بدء التقديم للدراسات العليا بجامعة الملك سعود مطلع جمادى الآخرة المقبل

ويستمر للأسبوع الثاني من شهر رجب 1446هــ لبرامج الماجستير (التنفيذي والمستمر)، وللبرامج الاعتيادية حتى الأسبوع الثاني من الشهر التالي.

‏ودعت مَن لديه الرغبة في التقديم إلى الاطلاع مبكرًا على البرامج وشروط القبول