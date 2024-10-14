بدء التقديم للدراسات العليا بجامعة الملك سعود مطلع جمادى الآخرة المقبل

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك سعود مواعيد إتاحة التقديم للقبول في برامج الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1447هــ.
ووفقًا للجامعة، فإن التقديم سيكون متاحًا خلال الأسبوع الأول من جمادى الآخرة 1446هــ،.
ويستمر للأسبوع الثاني من شهر رجب 1446هــ لبرامج الماجستير (التنفيذي والمستمر)، وللبرامج الاعتيادية حتى الأسبوع الثاني من الشهر التالي.
ودعت مَن لديه الرغبة في التقديم إلى الاطلاع مبكرًا على البرامج وشروط القبول
والتعليمات على بوابة القبول dgs.ksu.edu.saوأكدت أن التقديم سيكون إلكترونيًّا، ولن يُقبل أي تقديم ورقي.