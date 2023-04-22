محليات

"المركز الوطني للعمليات الأمنية" يتلقَّى 2.479.801 اتصال عبر 911 خلال شهر رمضان الكريم

المركز الوطني للعمليات الأمنية
المركز الوطني للعمليات الأمنية
واس
واس

تلقَّى المركز الوطني للعمليات الأمنية عبر رقم الطوارئ الموحد (911) في مناطق (الرياض، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية) 2.479.801 اتصال خلال شهر رمضان الكريم من عام 1444هـ، وذلك ضمن مهام مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) في استقبال المكالمات، وتحويلها للجهات الأمنية والخدمية حسب الاختصاص، باستخدام أنظمة آلية ومتطورة، يعمل عليها كادر متخصص بلغات عدة، وبدقة واحترافية عالية، على مدار الساعة.

وبلغ عدد المكالمات المستقبَلة في منطقة مكة المكرمة (987.470)، وفي منطقة الرياض وصل عدد المكالمات المستقبَلة إلى (1.002.474)، فيما وصل عدد المكالمات المستقبَلة في المنطقة الشرقية إلى (489.470)، بإجمالي (2.479.801) مكالمة في تلك المناطق.

شهر رمضان
المركز الوطني للعمليات الأمنية
مراكز العمليات الأمنية الموحدة 911

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