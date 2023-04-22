"المركز الوطني للعمليات الأمنية" يتلقَّى 2.479.801 اتصال عبر 911 خلال شهر رمضان الكريم

تلقَّى المركز الوطني للعمليات الأمنية عبر رقم الطوارئ الموحد (911) في مناطق (الرياض، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية) 2.479.801 اتصال خلال شهر رمضان الكريم من عام 1444هـ، وذلك ضمن مهام مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) في استقبال المكالمات، وتحويلها للجهات الأمنية والخدمية حسب الاختصاص، باستخدام أنظمة آلية ومتطورة، يعمل عليها كادر متخصص بلغات عدة، وبدقة واحترافية عالية، على مدار الساعة.