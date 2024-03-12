"الممطرة الـ10" تنطلق غدًا.. "الحصيني": تمتد أيامًا طويلة وتحمل حبات برد

أكد الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن النماذج العددية للطقس تشير إلى حالة جوية هي الحالة الممطرة العاشرة لعام 1445 هـ؛ مشيرًا إلى أن بدايتها غدًا الأربعاء -إن شاء الله- متوقعًا أن تمتد أيامًا طويلة على أجزاء من المملكة وهي في المجمل متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة وأحيانًا غزيرة وحبات برد.
وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن النماذج العددية للطقس تشير إلى انخفاض في درجات الحرارة عن الأيام الماضية، وأن الحرارة فجر اليوم الثلاثاء عند الساعة السادسة سجلت أجواء باردة على معظم مناطق المملكة عدا جازان، وسواحل البحر الأحمر ووسطه وجنوبه، فإنها معتدلة.
وأضاف: "أقل حرارة سُجلت فجر اليوم كانت في طريف (6) درجات مئوية، والأعلى جازان (29)، والرياض (15)، والمدينة (20)، وجدة (24)، والدمام (17) درجة مئوية".
وأردف: "اليوم الثلاثاء 2 رمضان، متوقع رياح نشطة مثيرة للأتربة على أجزاء من القطاع الغربي من المملكة، وجنوبي الشرقية، والرياض تمتد إلى منطقة نجران، إلا أن يصرفها الله".