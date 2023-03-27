العالَم على صفيح ساخن.. مظاهرات من شرقه إلى غربه.. وهنا قصصها

يعيش العالم في الآونة الأخيرة على صفيح ساخن؛ فالمظاهرات والاحتجاجات تعمُّه من شرقه إلى غربه، وتتنوع أسبابها ودوافعها، من الاعتراض على سياسات حكومية أو رئاسية إلى التنديد بقوانين مجحفة، وكذلك التعبير عن الغضب من غلاء المعيشة، وشظف العيش، أو إصلاحات غير منصفة.. ولكن المحصلة النهائية واحدة: فوضى، وانهيار، وعدم استقرار!