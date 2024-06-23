"السجل العقاري" يعلن بدء تسجيل 51 ألف عقار في 8 أحياء شرق الرياض

أعلن السجل العقاري اليوم عن بدء تسجيل أكثر من 51 ألف قطعة عقارية ضمن المنطقة الخامسة عشرة التي حددتها الهيئة العامة للعقار في مدينة الرياض التي تضم 8 أحياء هي: (حي جرير، حي الربوة، حي الريان، حي الروابي، حي السلام، حي المنار، حي النسيم الغربي، حي النسيم الشرقي)، ويحدها شمالًا طريق خريص، وشرقًا طريق الأمير متعب بن عبدالله، وجنوبًا طريق الأمير سعد بن عبدالرحمن الأول، وغربًا طريق علي بن أبي طالب.