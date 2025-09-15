جامعة جازان تُطلق مسابقة ثقافية بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني

أطلقت جامعة جازان مُمثَّلةً بعمادة شؤون الطلاب، اليوم، مسابقةً ثقافيةً احتفاءً بمناسبة اليوم الوطني الـ95 للمملكة، الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام، تحت شعار "عزّنا بطبعنا".
وأوضحت العمادة، أن المسابقة تهدف إلى تفعيل مشاركة أبناء وبنات الوطن، من طلاب وطالبات الجامعة، في المناسبات الوطنية الهامة؛ لإبراز ما تختزنه صدورهم من حب واعتزاز عميق بالوطن، وتعزيز روح الانتماء له في صور جمالية معبِّرة، مُستوحاة من ثقافة الوطن الغنية، وأمجاده وتراثه العريق، إلى جانب إبراز دور الملك عبدالعزيز آل سعود، وأبنائه، في توحيد الوطن العظيم، وإبراز ما يتضمنه اليوم الوطني من عمق تاريخي وحضاري وثقافي للمملكة.
وبيَّنت أن المنافسة في المسابقة تتضمن عددًا من المجالات المتنوعة شملت الشعر، والرسم، والفيديو، والإلقاء، حيث تُمنح الفرصة للمشاركين للتعبير عن إبداعاتهم ومواهبهم الفريدة، مشيرةً إلى أن آخر موعد لاستلام المشاركات هو يوم الخميس القادم الموافق 18 سبتمبر 2025م، داعيةً إلى التفاعل مع المسابقة، والمشاركة فيها، وتقديم الصورة المشرقة لأبناء الوطن.