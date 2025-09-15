جامعة جازان تُطلق مسابقة ثقافية بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني

وأوضحت العمادة، أن المسابقة تهدف إلى تفعيل مشاركة أبناء وبنات الوطن، من طلاب وطالبات الجامعة، في المناسبات الوطنية الهامة؛ لإبراز ما تختزنه صدورهم من حب واعتزاز عميق بالوطن، وتعزيز روح الانتماء له في صور جمالية معبِّرة، مُستوحاة من ثقافة الوطن الغنية، وأمجاده وتراثه العريق، إلى جانب إبراز دور الملك عبدالعزيز آل سعود، وأبنائه، في توحيد الوطن العظيم، وإبراز ما يتضمنه اليوم الوطني من عمق تاريخي وحضاري وثقافي للمملكة.