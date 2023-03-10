مبنى إمارة تبوك يتزيَّن باللون الأخضر.. وعَلَم السعودية يرفرف فوق سارية ميدان التوحيد

تزيَّن مبنى إمارة تبوك باللون الأخضر احتفاء بيوم العَلَم. وأظهرت الصور التي نشرها حساب إمارة منطقة تبوك ميدان راية التوحيد، الذي يقع على مساحة 7500 متر مربع، ويبلغ ارتفاع سارية العَلَم الذي أنجزته أمانة المنطقة به 75 مترًا.
ويتوسط ميدان الراية، الذي دشنه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز في عام 2018م، عمودًا من الفولاذ بارتفاع 75 مترًا، يحمل عَلَم المملكة العربية السعودية بعرض 12 مترًا، وطول 18 مترًا.
كما يحيط بميدان راية التوحيد، الذي يقع بين مبنى إمارة تبوك وأمانة تبوك، 12 سارية للعَلَم الوطني، بارتفاع 12 مترًا، ومسطحات خضراء على مساحة 2240 مترًا مربعًا، ويضم أعمدة إنارة تجميلية؛ لتضفي على الميدان لمسة جمالية وطنية، تُضاف إلى معالم مدينة تبوك.