مبنى إمارة تبوك يتزيَّن باللون الأخضر.. وعَلَم السعودية يرفرف فوق سارية ميدان التوحيد

كما يحيط بميدان راية التوحيد، الذي يقع بين مبنى إمارة تبوك وأمانة تبوك، 12 سارية للعَلَم الوطني، بارتفاع 12 مترًا، ومسطحات خضراء على مساحة 2240 مترًا مربعًا، ويضم أعمدة إنارة تجميلية؛ لتضفي على الميدان لمسة جمالية وطنية، تُضاف إلى معالم مدينة تبوك.