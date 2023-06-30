لضمان سلامتها.. "الغذاء والدواء": لا تستخدموا أكياس النفايات السوداء لحفظ اللحوم!

نبهت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من استخدام أكياس النفايات السوداء لحفظ وفرزنة اللحوم، وذلك من أجل سلامة اللحوم وسلامة استهلاكها.
وفى التفاصيل، حذرت الهيئة من ترك اللحوم خارج الثلاجة أو الفريزر لأكثر من ساعة عندما يكون الطقس حاراً، واعتماد تبريدها في الثلاجة عند الرغبة في تخزينها في الفريزر، لمدة لا تقل عن 6 ساعات قبل التجميد، وذلك للحفاظ على جودة وطراوة اللحم، مع التأكد من أن درجة حرارة الثلاجة أقل من 5 درجات مئوية والفريزر 18 تحت الصفر درجة مئوية.
وأوصت الهيئة بوضع اللحوم في أوعية محكمة الإغلاق في الرف السفلي من الثلاجة لمنع تساقط السوائل منها على الأطعمة المبردة الأخرى، وفضلّت تقطيع اللحوم لقطع صغيرة وتقسيمها في عدة أكياس حسب الحاجة قبل حفظها في الفريزر.