لضمان سلامتها.. "الغذاء والدواء": لا تستخدموا أكياس النفايات السوداء لحفظ اللحوم!

وفى التفاصيل، حذرت الهيئة من ترك اللحوم خارج الثلاجة أو الفريزر لأكثر من ساعة عندما يكون الطقس حاراً، واعتماد تبريدها في الثلاجة عند الرغبة في تخزينها في الفريزر، لمدة لا تقل عن 6 ساعات قبل التجميد، وذلك للحفاظ على جودة وطراوة اللحم، مع التأكد من أن درجة حرارة الثلاجة أقل من 5 درجات مئوية والفريزر 18 تحت الصفر درجة مئوية.