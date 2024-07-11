"سيتي ووك".. رحلة ترفيهية وعربات كهربائية لخدمة زوار موسم جدة 2024م

توفر منطقة "سيتي ووك" لزوار موسم جدة 2024 العديد من الخدمات المميزة التي تُلبي احتياجات أفراد الأسرة كافة، وتشمل الخدمات توفير عربات تنقل كهربائية موجودة في عدد من نقاط التوزيع داخل سيتي ووك، بهدف تسهيل تنقل الزوار -خاصةً كبار السن- بين مواقع وأقسام المنطقة والاستمتاع بمشاهدة الفعاليات والعروض المنفذة.
وتتسع عربات التنقل الكهربائية لشخصين ومزودة بصندوق تخزين يتسع لمشتريات الزائر خلال تسوقه في المحال التجارية المنتشرة داخل مناطق السيتي ووك؛ حيث يجد الزائر لمنطقة "سيتي ووك" نفسه أمام عروض حية استعراضية، وخيارات متنوعة من المطاعم والمقاهي والمتاجر، وعروض مسرحية وألعاب أطفال مشوقة وألعاب كرنفال، إضافة إلى توفر العديد من خيارات التنقل داخل المنطقة.
يذكر أن منطقة الـ "سيتي ووك" من المناطق الرئيسة لموسم جدة 2024م والمقام تحت شعار "من جديد"، توفر لزوارها مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية التي تشمل الألعاب الحركية والمهارية، وتجارب الآركيد، وفعاليات أخرى في منطقتي "ليالي القاهرة" و"مدينة الصين". إضافة إلى المسرحيات العربية التي تحظى بإقبال واسع.