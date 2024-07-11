"سيتي ووك".. رحلة ترفيهية وعربات كهربائية لخدمة زوار موسم جدة 2024م

يذكر أن منطقة الـ "سيتي ووك" من المناطق الرئيسة لموسم جدة 2024م والمقام تحت شعار "من جديد"، توفر لزوارها مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية التي تشمل الألعاب الحركية والمهارية، وتجارب الآركيد، وفعاليات أخرى في منطقتي "ليالي القاهرة" و"مدينة الصين". إضافة إلى المسرحيات العربية التي تحظى بإقبال واسع.