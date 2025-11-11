تمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المساندة (العمالة المنزلية) المتغيبة

وأوضحت الوزارة أن المبادرة تأتي في إطار سعي الوزارة المستمر لتطوير قطاع العمالة المساندة في المملكة، وإشارة إلى مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وضمن جهودها لتنظيم سوق العمل، حيث تتيح المبادرة للعمالة المساندة التي سبق وأن تم تسجيل بلاغات تغيب ضدها أو انتهت صلاحية إقامتها وما زالت داخل المملكة بشكل غير نظامي تصحيح أوضاعها من خلال نقل خدماتها إلى أصحاب عمل آخرين بعد استكمال الإجراءات النظامية.