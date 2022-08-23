"النقل" تواصل استكمال عدد من المشاريع التنموية بمكة المكرمة.. هنا تفاصيلها

ويعد طريق بيشة- رنية- الخرمة حتى طريق الرياض-الطائف السريع من المشاريع الاستراتيجية والحيوية بالمنطقة؛ إذ إنه يربط المحافظات المذكورة مع محافظة الطائف ومكة المكرمة عبر طريق الرياض-الطائف السريع، كما يخدم قوافل المعتمرين والحجاج القادمين من جنوب السعودية، ويعمل على تقليل الحوادث المرورية على طريق بيشة- رنية- الخرمة القديم من خلال إزالة الطريق القديم، وتنفيذ ازدواج كامل للطريق؛ وبالتالي تحسين الحركة المرورية عليه. ويبلغ طول الطريق (165.35) كم، ويتم تنفيذه بمسارين في كل اتجاه مع جزيرة وسطية بعرض 16 مترًا.