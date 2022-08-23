"النقل" تواصل استكمال عدد من المشاريع التنموية بمكة المكرمة.. هنا تفاصيلها

يمثل قطاع الطرق أحد أهم المحاور في الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وتعمل وزارة النقل والخدمات اللوجستية على رفع كفاءة الأداء، وتحقيق السلامة، وتعزيز معايير الجودة على الطرق كافة، وفق أفضل معايير التصميم والتنفيذ والصيانة التي تضمنتها رؤية المملكة 2030.
وتكتسب منطقة مكة المكرمة أهمية خاصة.. وقد حرصت الوزارة على تنفيذ مبادرات وبرامج الاستراتيجية، وبذل الجهود كافة لخدمة السكان والأهالي عبر تنفيذ واستكمال عدد من المشاريع الحيوية والتنموية على طرق المنطقة؛ وذلك في سبيل زيادة القدرة الاستيعابية، وتخفيف الكثافة المرورية على الطرق الرئيسية.
ومن بين تلك المشاريع طريق جدة-مكة المكرمة المباشر، الذي يبلغ طوله 65.5 كم؛ إذ يربط الطريق بين مطار الملك عبدالعزيز بجدة والطريق الدائري الرابع بمكة المكرمة، ويختصر وقت الوصول إلى 30 دقيقة، كما يسهم في تخفيف الازدحام المروري على طريق الحرمين، وطريق جدة-مكة المكرمة السريع، وطريق بريمان هدى الشام، من خلال توزيع الحركة، وتحسين الحركة المرورية داخل مدينة جدة.
كما يُعدُّ الطريق الدائري الثاني بجدة من المشاريع الحيوية بالمنطقة؛ إذ يربط كامل محافظة جدة من الجنوب إلى الشمال، ويسهم في تخفيف الازدحام المروري على طرق الحرمين، وطريق جدة-مكة المكرمة السريع؛ وذلك من خلال توزيع الحركة على الطريق الدائري الثاني بجدة، خاصة للشاحنات المتجهة من وإلى ميناء جدة الإسلامي؛ وهو ما يُحسِّن بالتالي الحركة المرورية داخل مدينة جدة. ويبلغ إجمالي أطوال الطريق قرابة (113.5) كم.
ويأتي طريق الجموم-الزيما بوصفه واحدًا من الطرق الأكثر كثافة على مستوى السعودية؛ بسبب حركة الشاحنات المتجهة من المنطقة الغربية إلى وسط وشرق السعودية؛ إذ يساعد على خدمة القرى المجاورة له، إلى جانب تقليل الحوادث المرورية على طريق الجموم-الزيما القديم بعد ازدواج الطريق القائم.
كما يسهم طريق الشميسي-الكر البالغ طوله 64.7 في ربط طريق جدة-مكة المكرمة القديم بطريق الهدا-الكر مرورًا بالتقاطع مع طريق الأمير محمد بن سلمان، كما يسهم طريق حدا-الجموم بالدائري الجنوبي بجدة، الذي يبلغ طوله 31.3 كم، في تخفيف الضغط على الطرق الرئيسية الأخرى، مثل طريق هدا-الشام، وطريق جدة- مكة القديم، وطريق جدة- مكة المكرمة السريع.
ومن ضمن مشاريع الطرق بمنطقة مكة المكرمة طريق الليث- مكة المكرمة (طريق الساحل القديم)، الذي يُعدُّ من الطرق المهمة التي يرتادها حجاج بيت الله الحرام القادمون من جنوب السعودية واليمن مرورًا بميقات يلملم؛ إذ يعمل الطريق على تقليل الحوادث المرورية على طريق الليث-مكة المكرمة القديم؛ وذلك من خلال عمل ازدواج للطريق القائم، مع إعادة إنشاء وتوسعة الطريق القائم؛ ما يُحسِّن من الحركة المرورية عليه.
علاوة على ذلك، يُعدُّ طريق السيل الكبير من المشاريع الاستراتيجية والحيوية بالمنطقة، خاصة لخدمة حملات الحج والعمرة القادمة من محافظة الطائف ومنطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومطار الطائف. ويبلغ طول هذا الطريق 27 كم من بداية تقاطعه مع طريق الطائف-الرياض السريع وصولاً إلى منطقة السيل الكبير وميقات قرن المنازل. كما يخدم حركة الشاحنات، ويعمل على تخفيف الازدحام المروري عن طريق السيل الصغير.
كما يعمل الطريق الدائري لمحافظة الطائف على ربط مدينة الطائف من جهة الشرق إلى جهة الغرب ارتباطًا بطريق الطائف-الباحة، وتخفيف الازدحام المروري على محافظة الطائف والطرق الرئيسية. وبلغ طول الطريق 51.6 كم.
كما يسهم طريق المحاني- عشيرة في تحقيق السلامة المرورية في حال استكمال مشروع الطريق، وتحويله من طريق مفرد إلى مزدوج، إلى جانب تسهيل الانتقال المروري للقادم من مطار الطائف ومنطقة الرياض، والمتجه إلى منطقة المدينة المنورة. ويبلغ الطول الإجمالي للطريق 17 كم.
ويعد طريق بيشة- رنية- الخرمة حتى طريق الرياض-الطائف السريع من المشاريع الاستراتيجية والحيوية بالمنطقة؛ إذ إنه يربط المحافظات المذكورة مع محافظة الطائف ومكة المكرمة عبر طريق الرياض-الطائف السريع، كما يخدم قوافل المعتمرين والحجاج القادمين من جنوب السعودية، ويعمل على تقليل الحوادث المرورية على طريق بيشة- رنية- الخرمة القديم من خلال إزالة الطريق القديم، وتنفيذ ازدواج كامل للطريق؛ وبالتالي تحسين الحركة المرورية عليه. ويبلغ طول الطريق (165.35) كم، ويتم تنفيذه بمسارين في كل اتجاه مع جزيرة وسطية بعرض 16 مترًا.
كما يُعدُّ طريق حضن- تربة من الطرق المهمة في منطقة مكة المكرمة؛ كونه يربط بين الطائف ومكة والمحافظات المجاورة لها. ويجري تحويل الطريق إلى مزدوج، ويتم تنفيذه بعدد مسارَيْن، وبطول 106.4 كلم، وتتوسطه جزيرة بعرض 10 أمتار.
وتسهم هذه الجهود التي تقوم بها وزارة النقل والخدمات اللوجستية في منطقة مكة المكرمة في الارتقاء بمؤشر جودة الطرق، ورفع مستوى السلامة المرورية، وتعزيز جودة الحياة والخدمات المقدمة، وصولاً لتحقيق مستهدفات قطاع الطرق في الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.