بالصور.. جوازات مطارات جدة والرياض والمدينة تستقبل أوائل المستفيدين من تأشيرة الزيارة للقادمين "جواً" إلكترونياً

يُذكر أنه بإمكان حاملي التأشيرة التنقل في مناطق المملكة وحضور الفعاليات المختلفة، وللراغبين في أداء العمرة الدخول على تطبيق (نُسك) ولا تمكّن حامليها من أداء فريضة الحج، إضافة إلى الاستفادة من خدمة تفويض القيادة للزائرين، حيث تتيح الخدمة لمكاتب تأجير المركبات تفويض زوّار المملكة لاستئجار المركبات، عبر منصة "أبشر أعمال".