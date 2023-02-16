"المربع الجديد".. هكذا تحرص القيادة على تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية ومستهدفات الرؤية

"جودة الحياة".. ركيزة أساسية وضعها سمو ولي العهد نصب عينيه، وجعلها من مستهدفات رؤية المملكة 2030 لاهتمام القيادة برفاهية المواطن السعودي.
وعلى إثر ذلك أُطلق برنامج جودة الحياة في عام 2018م، لتحسين جودة حياة سكان وزوّار المملكة، عبر بناء وتطوير البيئة اللازمة لاستحداث خيارات أكثر حيوية تعزز من أنماط الحياة الإيجابية، وتزيد تفاعل المواطنين والمقيمين مع المجتمع.
ومواكبة لإثراء جودة الحياة، أعلن ولي العهد عن مشروع المربع الجديد، الذي يعكس حرص سموه، على تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية الاقتصادية وأهداف وتطلعات رؤية 2030 في مدينة الرياض وسائر مناطق المملكة.
ويمكن المشروع الجديد من فتح آفاق جديدة لقطاعات جودة الحياة، والتي تمس المواطنين بشكل مباشر، مثل الرياضة والثقافة والتراث والفنون والترفيه والترويح ونحوها، وتنظيم الفعاليّات الترفيهية والرياضية والثقافية المحلية والعالمية، وافتتاح المتاحف والمعارض الثقافية والمهرجانات الموسيقية.
من جهة أخرى، تهدف المشروعات المماثلة التي أطلقها سمو ولي العهد – حفظه الله -، أخيرًا إلى تعزيز المميزات التنافسية لمدن المملكة بهدف خلق الفرص الوظيفية لأبنائها وبناتها ورفع جاذبيتها وتحسين مستويات جودة الحياة فيها.
ومن أبرز هذه المشروعات ضم "الدرعية" إلى كبرى مشروعات صندوق الاستثمارات، وتصاميم مدينة "ذا لاين" في نيوم، وإطلاق مشروع "البحر الأحمر" كوجهة سياحية عالمية ضمن رؤية المملكة 2030، وإطلاق المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي بمدينة الرياض، وكذلك تخصيص ميزانية تتجاوز ملياري ريال لتطوير جزيرة دارين وتاروت، وغيرها من المشروعات العملاقة الطموحة.