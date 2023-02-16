"المربع الجديد".. هكذا تحرص القيادة على تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية ومستهدفات الرؤية

ومن أبرز هذه المشروعات ضم "الدرعية" إلى كبرى مشروعات صندوق الاستثمارات، وتصاميم مدينة "ذا لاين" في نيوم، وإطلاق مشروع "البحر الأحمر" كوجهة سياحية عالمية ضمن رؤية المملكة 2030، وإطلاق المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي بمدينة الرياض، وكذلك تخصيص ميزانية تتجاوز ملياري ريال لتطوير جزيرة دارين وتاروت، وغيرها من المشروعات العملاقة الطموحة.