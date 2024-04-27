أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على منصور بن بدر بن سعود

أدى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
وأدى الصلاة معه: الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير نواف بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير المعتصم بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير مشعل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد آل سعود، الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود، الأمير بندر بن سعود بن خالد بن محمد آل سعود، والأمير خالد بن عبد العزيز بن محمد بن عياف بن مقرن.
كما أدى الصلاة معه المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، وعدد من الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.