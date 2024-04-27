أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على منصور بن بدر بن سعود

وأدى الصلاة معه: الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير نواف بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير المعتصم بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير مشعل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد آل سعود، الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود، الأمير بندر بن سعود بن خالد بن محمد آل سعود، والأمير خالد بن عبد العزيز بن محمد بن عياف بن مقرن.