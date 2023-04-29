الأولى بالشرق الأوسط.. أكاديمية طويق تعلن بدء التسجيل في معسكرات "ميتافيرس"

أعلنت أكاديمية طويق، عن بدء التسجيل في معسكرات (أكاديمية ميتافيرس) التي تنطلق بتاريخ 21/ 5/ 2023، وتمتد 8 أشهر بمقر الأكاديمية بمدينة الرياض، كأول معسكرات من نوعها بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالشراكة مع شركة ميتا؛ حيث تستهدف تعزيز مفهوم الميتافيرس وتطبيقاته، وتطوير المتدربين بالمهارات الأساسية والمطلوبة لبناء وتطوير أنظمته.