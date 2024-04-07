تهيئة 171 جامعًا لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك ببيشة

وأوضح مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بيشة سياف بن عبدالرحمن الشهراني؛ أنه بتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وبمتابعة مدير عام فرع الوزارة بمنطقة عسير الشيخ أحمد بن عبدالله الخيري حفظهم الله، أنهت الإدارة تهيئة وتجهيز الجوامع والمساجد بمحافظة بيشة ومراكزها لأداء صلاة العيد؛ حيث قامت الإدارة بتفقد الجوامع والأجهزة الفنية والصوتية والإنارة، إلى جانب زيادة مستوى الأداء والمتابعة في خدمات الصيانة، وتكثيف خدمات النظافة، وتكليف الأئمة والمؤذنين للحضور بوقت كافٍ في الجوامع التي ستقام بها الصلاة.