مدير تعليم الرياض: على مشرفي الإدارة المدرسية تقديم الدعم والتمكين لمديري المدارس

وأضاف مدير عام التعليم بمنطقة الرياض: مدير ووكيل المدرسة يحتاجان من مشرفي الإدارة المدرسية المساندة والدعم والتطوير، لأنه مهندس للعمليات التشغيلية التعليمية، فالبرامج والمبادرات لا سبيل لنجاحها إذا لم يمتلك مديرو ووكلاء المدارس مهارات العمل التشغيلي الاحترافي ومنها التخطيط - والتنظيم والمتابعة والتقييم والقدرة على التحليل والتفكير الإبداعي، وعلى مشرفي الإدارة المدرسية مراجعة وتنفيذ البرامج المساندة لهم لزيادة مسؤولياتهم وتمكينهم من أدوات المساءلة وربط أداء المدرسة بنواتج التعلم للطلاب، وكذلك تعزيز قيم الإتقان والمرونة والإيجابية.