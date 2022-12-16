مدير تعليم الرياض: على مشرفي الإدارة المدرسية تقديم الدعم والتمكين لمديري المدارس

أثنى مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي على الأدوار المتميزة لمشرفي الإدارة المدرسية بعد استكمال تجديد وتدوير وتكليف أكثر من 5100 مدير ومديرة ووكيل ووكيلة، وتحقيق نسبة (23٪) أكبر من المستهدف في مشروع التدوير والاستفادة من الخبرات الإدارية المتميزة.
جاء ذلك خلال افتتاحه لقاء الإدارة المدرسية الذي ناقش ثلاثة مواضيع رئيسية، هي "صنع القرار" و"التقويم والاعتماد المدرسي" وتنمية القدرات البشرية والمأمول من مديري ووكلاء المدارس، بحضور 100 مشرف ومشرفة من الإدارة المدرسية بالإدارة ومكاتب التعليم.
وأكد الدكتور "خرمي" أهمية دور مشرفي الإدارة المدرسية في تعزيز وتمكين ومساعدة مديري ووكلاء المدارس في القيادة السليمة للعمليات التشغيلية داخل المدرسة التي تعتبر من العناصر الفاعلة في بناء البيئة الإيجابية القادرة على صناعة ثقافة الإنجاز التربوي
وقال: برامج ومبادرات التعليم وتنمية القدرات البشرية فرضت متغيرات مختلفة في أدوار مدير المدرسة تحتم على مشرفي الإدارة المدرسية تبني أنماط جديدة من الفكر في التعامل مع التحسينات والالتزامات المتطورة، ومواجهتها بالأساليب الحديثة، للارتقاء بمستوى المدرسة ومخرجاتها.
وأشار المتحدث الرسمي لإدارة التعليم علي الغامدي إلى أن الدكتور "الخرمي" حدد الأدوار التي ينبغي على مشرفي الإدارة المدرسية ومديري ووكلاء المدارس إدراكها، وتطور أدوارهم في هذه المرحلة لضمان نجاح العملية التعليمية، والتحديات التي يواجهونها، وتأهيل القيادات المدرسية، ومهارات مشرف الإدارة المدرسية.
وأضاف مدير عام التعليم بمنطقة الرياض: مدير ووكيل المدرسة يحتاجان من مشرفي الإدارة المدرسية المساندة والدعم والتطوير، لأنه مهندس للعمليات التشغيلية التعليمية، فالبرامج والمبادرات لا سبيل لنجاحها إذا لم يمتلك مديرو ووكلاء المدارس مهارات العمل التشغيلي الاحترافي ومنها التخطيط - والتنظيم والمتابعة والتقييم والقدرة على التحليل والتفكير الإبداعي، وعلى مشرفي الإدارة المدرسية مراجعة وتنفيذ البرامج المساندة لهم لزيادة مسؤولياتهم وتمكينهم من أدوات المساءلة وربط أداء المدرسة بنواتج التعلم للطلاب، وكذلك تعزيز قيم الإتقان والمرونة والإيجابية.
بعد ذلك كرّم "خرمي" ضيوف اللقاء، وهم الدكتور أحمد بن يحيى الجبيلي المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي الذي شارك بورقة علمية عن الاعتماد المدرسي، والدكتور أنس بن إبراهيم التويجري، أستاذ الإدارة التربوية بجامعة الملك سعود الذي شارك بورقة علمية عن صنع القرار.
وقد حضر اللقاء مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية للبنين عبدالله بن سعد الغنام ومساعد المدير العام للشؤون التعليمية للبنات فتح بنت عبدالله العرفج.