أصغر صقار مشارك في مسابقة محمية الشمال للصيد المستدام: تجربة لها أثر كبير

وأوضح "الشغدلي" أن أنواع برقع الطير نوعان، أحدهما يكون فيه الشداد من الجلد وهو صغير، أما النوع الآخر يكون الشداد من القماش ويكون واقفاً؛ مشيراً إلى أن أغلب الصقّارين يُفضلون النوع الثاني لسهولة وسرعة فك البرقع، ولكن من ناحية الشكل والمنظر الأول هو الأفضل.