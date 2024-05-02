"البيئة": (136) محطة تسجل هطول الأمطار بـ 11منطقة بالسعودية.. والشرقية تتصدر بـ (63.00) ملم

وبحسب التقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الذي يرصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، فقد رصدت (136) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي من الساعة التاسعة صباح أول أمس الأربعاء 01 مايو 2024م، حتى التاسعة من صباح أمس الخميس 02 مايو 2024م، هطول أمطار في مناطق: (الرياض، القصيم، مكة المكرمة، الشرقية، عسير، حائل، الحدود الشمالية، جازان، نجران، والباحة).