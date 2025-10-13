31 مشروعًا جديدًا عبر "استطلاع" تشمل تعديلات على أنظمة المشتريات والغرف التجارية وأمن المنشآت

وفي السياق ذاته، طرحت وزارة التجارة مشروع "تعديل المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية"، لتحقيق المرونة في تداول القرارات وخفض التكاليف الإدارية وتعزيز التفاعل مع القطاع الخاص، فيما أطلق المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي مشروع "ضوابط تأسيس الجهات الحكومية للكيانات غير الربحية" لتنظيم إجراءات التأسيس والإدارة، على أن ينتهي الاستطلاع في 23 أكتوبر 2025م.