31 مشروعًا جديدًا عبر "استطلاع" تشمل تعديلات على أنظمة المشتريات والغرف التجارية وأمن المنشآت

طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية "منصة استطلاع"، التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 31 مشروعاً ذا صلة بالشأنين الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 20 جهة حكومية، وذلك لتمكين أصحاب المصلحة من إبداء مرئياتهم ومقترحاتهم حولها قبل اعتمادها بشكل نهائي.
وتضمّنت المشاريع المطروحة عبر المنصة تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، التي تهدف من خلالها وزارة المالية إلى توضيح معايير واشتراطات إنهاء العقود للمصلحة العامة، ومعالجة تحديات القطاع الخاص المتعلقة بمصادرة الضمان النهائي، وينتهي الاستطلاع على المشروع في 22 أكتوبر 2025م.
كما طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مشروع "اشتراطات محلات المثلجات (الآيس كريم)"، بهدف تطوير وتحسين امتثال المستثمرين لمعايير السلامة الغذائية، فيما أطلق المركز السعودي لكود البناء مشروع "تعديل اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي"، لمواءمة أحكام اللائحة مع الأمر السامي رقم (204) القاضي بتعديل النظام، وتستمر فترة الاستطلاع حتى 23 أكتوبر 2025م.
وفي السياق ذاته، طرحت وزارة التجارة مشروع "تعديل المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية"، لتحقيق المرونة في تداول القرارات وخفض التكاليف الإدارية وتعزيز التفاعل مع القطاع الخاص، فيما أطلق المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي مشروع "ضوابط تأسيس الجهات الحكومية للكيانات غير الربحية" لتنظيم إجراءات التأسيس والإدارة، على أن ينتهي الاستطلاع في 23 أكتوبر 2025م.
كما طرحت وزارة الداخلية مشروع "نظام أمن المنشآت"، الذي يهدف إلى تطوير منظومة العمل التكاملي بين الجهات الحكومية ومعالجة التداخلات الجزئية في المهام، من خلال إطار تشريعي وتنظيمي موحّد، وتستمر فترة الاستطلاع حتى 8 نوفمبر 2025م.
ويأتي طرح هذه المشروعات عبر منصة "استطلاع" تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية، ونشر ثقافة المشاركة العامة بين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يسهم في إشراك المجتمع في صياغة الأنظمة واللوائح المتعلقة ببيئة الأعمال ودعم استدامة التنمية الوطنية.