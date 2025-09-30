أمير الشرقية يشيد بجهود الجهات المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني الـ95

وألقى المهندس فهد بن محمد الجبير كلمة نيابة عن الجهات المشاركة، أكد فيها أن الأمانة حرصت على أن تكون فعاليات اليوم الوطني بالمستوى الذي يلبي تطلعات القيادة الرشيدة، ويرتقي بآمال وتطلعات أهالي المنطقة. وأوضح أن الجهود شملت تهيئة الشوارع والميادين والساحات العامة وتزيينها بالأعلام والإنارات والمجسمات الوطنية، لتشكّل مشهدًا حضريًا متكاملًا يعكس روح الانتماء ويجسد قيم الولاء والفخر، مشيرًا إلى أن الفعاليات امتدت لتشمل مختلف مدن ومحافظات المنطقة.