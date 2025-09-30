أمير الشرقية يشيد بجهود الجهات المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني الـ95

أشاد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، بالجهود المبذولة في تنظيم احتفالات اليوم الوطني الـ95، وما قامت به أمانة المنطقة والجهات الأمنية وكافة الجهات المشاركة من أعمال إعداد وتنظيم وتنسيق للفعاليات بروح الفريق الواحد.
وأكد أن مظاهر الاحتفال في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية عكست اعتزاز المواطنين في ذكرى اليوم الوطني بما تحقق من إنجازات منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – وحتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله –، مشيرًا إلى ما تنعم به المملكة من لحمة وطنية وأمن واستقرار انعكست على رفاهية المواطن وجودة حياته.
جاء ذلك خلال استقبال سموّه في ديوان الإمارة أمس الاثنين، بحضورالأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، و المهندس فهد بن محمد الجبير أمين المنطقة الشرقية، إلى جانب قادة القطاعات الأمنية والجهات الحكومية المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني الخامس والتسعين. كما زار سموّه المعرض المقام بهذه المناسبة في ديوان الإمارة.
وألقى المهندس فهد بن محمد الجبير كلمة نيابة عن الجهات المشاركة، أكد فيها أن الأمانة حرصت على أن تكون فعاليات اليوم الوطني بالمستوى الذي يلبي تطلعات القيادة الرشيدة، ويرتقي بآمال وتطلعات أهالي المنطقة. وأوضح أن الجهود شملت تهيئة الشوارع والميادين والساحات العامة وتزيينها بالأعلام والإنارات والمجسمات الوطنية، لتشكّل مشهدًا حضريًا متكاملًا يعكس روح الانتماء ويجسد قيم الولاء والفخر، مشيرًا إلى أن الفعاليات امتدت لتشمل مختلف مدن ومحافظات المنطقة.
وبيّن أن ما تحقق من نجاح يعود – بعد توفيق الله – إلى توجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، وما رافقها من تنسيق وتعاون بين مختلف الجهات الأمنية والحكومية، التي عملت بروح الفريق الواحد لإبراز هذه المناسبة الوطنية بما يليق بمكانة المنطقة وأهلها وزوارها.
وفي ختام كلمته، قدّم أمين المنطقة الشرقية الشكر والتقدير لشركاء النجاح من مختلف القطاعات الذين سخّروا إمكاناتهم لإنجاح الفعاليات، مؤكدًا حرص الأمانة على مواصلة العمل لتحقيق تطلعات الوطن والمساهمة في دفع عجلة التنمية الطموحة، سائلاً الله – عز وجل – أن يحفظ المملكة وقيادتها، ويديم عليها أمنها وعزها ورخاءها.