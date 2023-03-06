"المواجهة التشريعية للجرائم السيبرانية".. محاضرة للتحالف الإسلامي العسكري

أقام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في مقر بالرياض اليوم، محاضرة بعنوان "المواجهة التشريعية الدولية والمحلية للجرائم السيبرانية"، قدمها الخبير في التشريعات الدولية للجرائم المعلوماتية الدكتور محمد صالح الألفي، بحضور أمين عام التحالف الإسلامي وممثلي الدول الأعضاء ومنسوبي التحالف.
وتطرق "الألفي" إلى جرائم الفضاء السيبراني "التشريعات والتهديدات والحماية"، ونموذج جرائم الإرهاب والتطرف الإلكتروني، كما تم التطرق في المحاضرة إلى قانون تنظيم الفضاء المعلوماتي والمصالح المشمولة بالحماية القانونية في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
يذكر أن هذه المحاضرة تأتي في إطار البرامج التوعوية والتي تقدم لممثلي الدول الأعضاء، ليكونوا على إطلاع بكل ما هو جديد في عالم الأمن السيبراني.