"المواجهة التشريعية للجرائم السيبرانية".. محاضرة للتحالف الإسلامي العسكري

وتطرق "الألفي" إلى جرائم الفضاء السيبراني "التشريعات والتهديدات والحماية"، ونموذج جرائم الإرهاب والتطرف الإلكتروني، كما تم التطرق في المحاضرة إلى قانون تنظيم الفضاء المعلوماتي والمصالح المشمولة بالحماية القانونية في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.