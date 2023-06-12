القيادة تعزي الرئيس الإيطالي في وفاة رئيس الوزراء الأسبق

وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ وفاة رئيس الوزراء الأسبق للجمهورية الإيطالية السيد سيلفيو برلسكوني، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه".