للحماية من الاحتيال.. "الأحيدب": أبعدوا أكواد البنوك عن أكواد خدمات التوصيل والاتصالات.. وخانتان للتوصيل تكفي

رموز قصيرة للخدمات غير الخطيرة

ويدعو الأحيدب إلى قاعدة واضحة، وهي ألا تزيد رموز الخدمات الثانوية عن خانتين من الأرقام فقط، فهي خدمات بسيطة لا ترتّب مخاطر مالية، مثل إثبات استلام شحنة أو إتمام طلب. بينما تبقى الأكواد ذات الأربع خانات حكرًا على الحسابات البنكية ومنصات النفاذ والجهات الحكومية الإلكترونية، وهي أكواد لا يطلبها الموظف أصلاً. وبالتالي، فور طلبها من المتصل "يدق ناقوس الخطر لدى العميل".