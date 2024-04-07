العيد في السعودية.. كرنفال واحتفالات شعبية تزينه البهجة

يعيش الأطفال في المملكة فرحة عيد لا مثيل لها، فترتسم على وجوههم السعادة، ويغمرهم الفرح الذي يلون ثيابهم الجديدة. وتسيطر على المملكة في أيام العيد كرنفالات يبدأها الأهل في الجمعات العائلية حيث ينتظر الأطفال في اليوم الأول من العيد الأهل والأقارب لجمع ما يستطيعون من "عيديات"، وصرفها بعد ذلك في محال الألعاب وغيرها. كما وينتظرون بحماس الحلويات، فتتصدر الشوكولاتة أطباق التقديم في أغلب البيوت، وتقوم الأمهات بإعداد حلويات تقليدية كالعريكة، لتقديمها للزوار الذين يحرصون على المرور على الأقرباء للمعايدة عليهم في منازلهم.