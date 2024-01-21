شاهد من سوق الفقع بعرعر.. إقبالٌ مبكرٌ وكمياتٌ متوسطة والكيلو يصل لـ 200 ريال

يشهد سوق الفقع بعرعر في منطقة الحدود الشمالية، إقبالاً مبكراً هذا العام من الباعة والمتسوّقين، رغم أن الكميات المعروضة ليست كبيرة، وهو ما جعل الأسعار في السوق تتفاوت بحسب الحجم، إذ يصل سعر الكيلو الواحد إلى 200 ريال، في حين يقدم آخرون 4 كجم بسعر 550 ريالاً، ويشهد سوق عرعر تبادلاً مع الأسواق في المحافظات المجاورة، مما يسهم في زيادة عمليات البيع والشراء.