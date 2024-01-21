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شاهد من سوق الفقع بعرعر.. إقبالٌ مبكرٌ وكمياتٌ متوسطة والكيلو يصل لـ 200 ريال

يتوقع كثير من المهتمين أن يشهد هذا العام عرض كميات كبيرة خلال الأسبوعين المقبلين
شاهد من سوق الفقع بعرعر.. إقبالٌ مبكرٌ وكمياتٌ متوسطة والكيلو يصل لـ 200 ريال

يشهد سوق الفقع بعرعر في منطقة الحدود الشمالية، إقبالاً مبكراً هذا العام من الباعة والمتسوّقين، رغم أن الكميات المعروضة ليست كبيرة، وهو ما جعل الأسعار في السوق تتفاوت بحسب الحجم، إذ يصل سعر الكيلو الواحد إلى 200 ريال، في حين يقدم آخرون 4 كجم بسعر 550 ريالاً، ويشهد سوق عرعر تبادلاً مع الأسواق في المحافظات المجاورة، مما يسهم في زيادة عمليات البيع والشراء.

ورصدت العدسات الإقبال المبكر لشراء الفقع بالتزامن مع اقتراب الربيع، إذ يتوقع كثير من المهتمين أن يشهد هذا العام عرض كميات كبيرة خلال الأسبوعين المقبلين؛ كون منطقة الحدود الشمالية من أفضل الأراضي التي ينبت ويتكاثر في صحاريها نبات الرقوق والجريد، والتي تُعد من علامات ظهور الفقع؛ كونها تنبت جنباً إلى جنب، كما تشتهر المنطقة بزراعة أنواع مختلفة من الفقع، مثل: الزبيدي المتميز بلونه الأبيض، والكمأ الأسمر، والخلاسي المتميز بلونه الأحمر.

عرعر
سوق الفقع

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