شاهد .. مسجد قباء بالمدينة المنورة يشهد توافد الحجاج من مختلف الجنسيات

ويستقبل مسجد قباء الحجاج هذا العام، بعد اكتمال جزء من أعمال تطويره وتوسعته، حيث تتواصل أعمال "مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لتوسعة وتطوير مسجد قباء والمناطق المحيطة به"، ومن المُقرر أن يستوعب المسجد، وساحاته المحيطة عشرة أضعاف مساحته الحالية، ليستوعب أكثر من 66 ألف مصلٍ بعد اكتمال أعمال المشروع الذي تُنفّذه هيئة تطوير المدينة المنورة، مع الحفاظ على الطابع العمراني الإسلامي للمسجد التاريخي الذي يبعُد عن المسجد النبوي قرابة 2 كلم جنوبًا.