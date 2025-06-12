شاهد .. مسجد قباء بالمدينة المنورة يشهد توافد الحجاج من مختلف الجنسيات

يشهد مسجد قباء توافد أعداد كثيفة من ضيوف الرحمن، للصلاة في المسجد، بوصفه أشهر المساجد بعد المسجد النبوي، ولمكانته التاريخية وارتباطه بالسيرة النبوية، إذ يُعدُّ أول مسجدٍ شُيّد بعد هجرة النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى المدينة المنورة، وشارك بنفسه في بنائه.
وتوافدت اليوم أعداد من الحجاج من مختلف الجنسيات إلى مسجد قباء، تواكبهم خدمات عديدة، توفّرها هيئة تطوير المدينة المنورة، وفرع وزارة الشؤون الإسلامية، لخدمة قاصديه، وتهيئة بيئة مُريحة وآمنة للمصلين، حيث تُشكّل الصلاة في مسجد قباء، تجربةً دينيةً وروحانيةً مميّزة.
ويستقبل مسجد قباء الحجاج هذا العام، بعد اكتمال جزء من أعمال تطويره وتوسعته، حيث تتواصل أعمال "مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لتوسعة وتطوير مسجد قباء والمناطق المحيطة به"، ومن المُقرر أن يستوعب المسجد، وساحاته المحيطة عشرة أضعاف مساحته الحالية، ليستوعب أكثر من 66 ألف مصلٍ بعد اكتمال أعمال المشروع الذي تُنفّذه هيئة تطوير المدينة المنورة، مع الحفاظ على الطابع العمراني الإسلامي للمسجد التاريخي الذي يبعُد عن المسجد النبوي قرابة 2 كلم جنوبًا.