"تعليم نجران" الأول في المملكة بمسار القصة القصيرة ضمن مسابقة "المهارات الثقافية"

حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، مراكز متقدمة على مستوى المملكة في مسابقة "المهارات الثقافية" في موسمها الثاني، التي أقيمت بمدينة الرياض على مدى 10 أيام.
وحقق الطالب نواف محمد اليامي، من مدرسة عبدالرحمن الداخل الابتدائية، المركز الأول و100 ألف ريال، في مسار القصة القصيرة ضمن مسارات المهارات الثقافية على مستوى مناطق المملكة.
وهنّأ مدير تعليم نجران منصور عبدالله آل شريم، الطالبَ الفائز في المسابقة وأسرته والمدرسة؛ سائلًا الله لهم التوفيق؛ مؤكدًا أهمية المسابقة التي تضمنت معسكرًا تدريبيًّا شَمِلَ عددًا من البرامج التدريبية المكثفة والورش واللقاءات والمحاضرات العامة والمتخصصة في مختلف المسارات، التي قدّمها عدد من المتخصصين من ذوي الكفاءات والخبرات، لتنمية قدرات المبدعين المتأهلين في المسابقة وتطويرها، في صقل مهارات الطلبة وتنمية مهاراتهم العلمية.
يُذكر أن مسابقة "المهارات الثقافية" التي أطلقتها وزارة الثقافة بالشراكة مع وزارة التعليم، تسعى لزيادة قدرة الأجيال الناشئة على الإبداع، والتميز، والمشاركة في صنع مستقبل حافل بالثقافة والفنون واكتشاف وتطوير مهارات الطلاب والطالبات في المجالات الثقافية والفنية والمحافظة على إرث المملكة الثقافي ورفع الوعي به، وتوجيه شغفهم لممارسة مختلف المجالات الثقافية والفنية، وتحقيق الاستثمار الأمثل لطاقاتهم.