"تعليم نجران" الأول في المملكة بمسار القصة القصيرة ضمن مسابقة "المهارات الثقافية"

وهنّأ مدير تعليم نجران منصور عبدالله آل شريم، الطالبَ الفائز في المسابقة وأسرته والمدرسة؛ سائلًا الله لهم التوفيق؛ مؤكدًا أهمية المسابقة التي تضمنت معسكرًا تدريبيًّا شَمِلَ عددًا من البرامج التدريبية المكثفة والورش واللقاءات والمحاضرات العامة والمتخصصة في مختلف المسارات، التي قدّمها عدد من المتخصصين من ذوي الكفاءات والخبرات، لتنمية قدرات المبدعين المتأهلين في المسابقة وتطويرها، في صقل مهارات الطلبة وتنمية مهاراتهم العلمية.