النيابة العامة تعلن عن تدشين "غرفة الاستنطاق المخصصة للأطفال"

وأضافت: تصميم غرفة الاستنطاق تعتمد على استخدام أساليب تقنية حديثة تساعد على تسجيل أقوال الأطفال المتضررين من الإهمال أو المشكلات الاجتماعية والتعرف على الأضرار والآثار النفسية أو الجسدية التي قد تعرضوا لها، كما تعتمد الغرفة على وسائل مبتكرة، مثل الألعاب والصور كأدوات تفاعلية تساعد الأطفال على التعبير وتمثيل الوقائع بطريقة طبيعية وآمنة.