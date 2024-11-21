النيابة العامة تعلن عن تدشين "غرفة الاستنطاق المخصصة للأطفال"
أوضحت النيابة العامة أنه وبالتزامن مع اليوم العالمي للطفل قامت بتدشين وحدة شؤون الطفل في النيابة العامة اليوم "غرفة الاستنطاق المخصصة للأطفال"، في إطار تعزيز جهود النيابة العامة في حماية حقوق الطفل وضمان مراعاة مصالحه الفضلى وفقًا لنظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية والأنظمة ذوات العلاقة
وقالت النيابة العامة: هذه المبادرة تهدف إلى توفير بيئة آمنة ومريحة للأطفال أثناء مراحل التحقيق مع ضمان مراعاة خصوصيتهم وعدم تعرضهم لأي آثار نفسية أو معنوية، وفي إطار التزام الجهات باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفل بما يشمل توفير الإمكانيات التي تضمن الحفاظ على كرامة الطفل وحقوقه أثناء التعامل معه.
وأضافت: تصميم غرفة الاستنطاق تعتمد على استخدام أساليب تقنية حديثة تساعد على تسجيل أقوال الأطفال المتضررين من الإهمال أو المشكلات الاجتماعية والتعرف على الأضرار والآثار النفسية أو الجسدية التي قد تعرضوا لها، كما تعتمد الغرفة على وسائل مبتكرة، مثل الألعاب والصور كأدوات تفاعلية تساعد الأطفال على التعبير وتمثيل الوقائع بطريقة طبيعية وآمنة.
وبيّنت النيابة العامة أن هذه الجلسات يقوم عليها فريق متخصص من الأخصائيين والأخصائيات الاجتماعيين المدربين على التعامل مع الأطفال بأساليب علمية وإنسانية تراعي حساسيتهم وتضمن استخراج المعلومات بدقة واحترافية.