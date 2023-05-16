"الملحم" يشدد على تكثيف توعية الطلاب بأضرار المخدرات.. وتأصيل القيم الأخلاقية

وكان الاجتماع قد ناقش عدة محاور في سبل تعزيز الوعي المجتمعي بخطر المخدرات، وإبراز جهود المملكة المحلية والدولية في مكافحة المخدرات، وتعزيز التكامل مع الجهود الوطنية للحد من آثارها على الفرد والمجتمع.