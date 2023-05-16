"الملحم" يشدد على تكثيف توعية الطلاب بأضرار المخدرات.. وتأصيل القيم الأخلاقية

ترأس مدير التعليم بمحافظة المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم لجنة التوعية بأضرار المخدرات.
وكان الاجتماع قد ناقش عدة محاور في سبل تعزيز الوعي المجتمعي بخطر المخدرات، وإبراز جهود المملكة المحلية والدولية في مكافحة المخدرات، وتعزيز التكامل مع الجهود الوطنية للحد من آثارها على الفرد والمجتمع.
وأكّد "الملحم" في الاجتماع أن الحملة بشعار "وطن بلا مخدرات" تهدف إلى إظهار حقيقة المخدرات وما تُسببه من أضرار على الفرد والمجتمع.
وشدد "الملحم" على تأصيل القيم الأخلاقية لدى الطلبة من خلال تثقيفهم وتوعيتهم من قِبل الموجهين الطلابيين والموجهات الطلابيات وتعزيز المهارات الحياتية اللازمة لوقايتهم من مخاطر تعاطي المخدرات، وتكثيف الإرشاد الوقائي بهدف رفع مستوى الوعي لدى الطلبة ونشر ثقافة حماية النفس من آفة المخدرات.
واختتم الاجتماع بإقرار التوصيات والتشديد على دور التوعية من خطر المخدرات على الفرد والمجتمع، وعلى التكامل بين الجهات ذات العلاقة والتعاون المُثمر مع المجتمع والأسرة لحماية أبنائنا وبناتنا الطلبة من هذه الآفة.