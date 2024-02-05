إجمالي عبور المركبات بطرق المملكة خلال أسبوع يتجاوز 7.5 ملايين مركبة

وأضافت الهيئة أن طرق القصيم حلت في المركز الخامس بأكثر من 557 ألفًا، ثم عسير 334 ألفًا، وتبوك 244 ألفًا، ثم حائل 238 ألف مركبة، والجوف 164 ألفًا.