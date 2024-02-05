إجمالي عبور المركبات بطرق المملكة خلال أسبوع يتجاوز 7.5 ملايين مركبة

كشفت الهيئة العامة للطرق عن إجمالي حركة عبور المركبات على الـطـرق خلال الأسبوع الماضي، والتي بلغت أكثر من 7.5 ملايين مركبة.
وتَصدرت طرق منطقة مكة المكرمة بأكثر من 2.5 مليون مركبة، تليها طرق الرياض والمنطقة الشرقية بأكثر من 1.1 مليون، ثم طرق المدينة المنورة بإجمالي أكثر من 603 آلاف مركبة.
وأضافت الهيئة أن طرق القصيم حلت في المركز الخامس بأكثر من 557 ألفًا، ثم عسير 334 ألفًا، وتبوك 244 ألفًا، ثم حائل 238 ألف مركبة، والجوف 164 ألفًا.
وأوضحت هيئة الطرق في إنفوجرافيك على حسابها في "إكس" أن إجمالي حركة عبور المركبات على طرق منطقة نجران تخطت 146 ألف مركبة، والحدود الشمالية 135 ألفًا، والباحة 131 ألفًا، ثم جازان بأكثر من 98 ألف مركبة.