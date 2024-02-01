جدة.. حملة ميدانية لـ"بلدية المليساء" تتلف 80 طنًا من الملابس الجاهزة بحراج الصواريخ

أتلفت بلدية المليساء التابعة لأمانة محافظة جدة 80 طنًا من الملابس الجاهزة خلال حملة نفذتها البلدية بمنطقة "حراج الصواريخ"، ضمن جهودها في مكافحة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري على الطرق وداخل الأحياء ومواقع التسوق.
وأوضح رئيس بلدية المليساء الفرعية المهندس مهدي عبدالله اليامي أن الفرق الميدانية نفذت حملة بحي "المحجر" حيث شملت البسطات بمنطقة "حراج الصواريخ" والتي يتم فيها البيع العشوائي باستغلال الساحات العامة والطرق، مشيراً إلى أن الفرق الرقابية أتلفت أغذية منتهية الصلاحية لبسطات عشوائية والتي قدرت بنحو 450 كجم، فيما باشرت فرق النظافة في تنظيف وإزالة المخلفات بجميع المواقع.
وأكد المهندس "اليامي" استمرار الجهود الميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في جميع الأحياء، وتطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين للحد من المخالفات البلدية ومنع الأنشطة المحظورة وغير المصرح بها.