جدة.. حملة ميدانية لـ"بلدية المليساء" تتلف 80 طنًا من الملابس الجاهزة بحراج الصواريخ

وأوضح رئيس بلدية المليساء الفرعية المهندس مهدي عبدالله اليامي أن الفرق الميدانية نفذت حملة بحي "المحجر" حيث شملت البسطات بمنطقة "حراج الصواريخ" والتي يتم فيها البيع العشوائي باستغلال الساحات العامة والطرق، مشيراً إلى أن الفرق الرقابية أتلفت أغذية منتهية الصلاحية لبسطات عشوائية والتي قدرت بنحو 450 كجم، فيما باشرت فرق النظافة في تنظيف وإزالة المخلفات بجميع المواقع.