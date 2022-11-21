الهيئة السعودية للسياحة تطلق الهوية الموحدة لـ"شتاء السعودية" وتدعو مختلف القطاعات لاستخدامها

وكانت الهيئة السعودية للسياحة قد أطلقت تقويم الفعاليات والمواسم، والذي يضم كافة الأنشطة السياحية والترفيهية والفعاليات والمواسم التي تشهدها المملكة، ويتم تحديثه بصورة مستمرة، ليقوم بتسهيل مهمة السياح والزوار في تخطيط رحلاتهم واختيار أفضل الفعاليات والمواسم والأنشطة التي تناسب كافة الأذواق.