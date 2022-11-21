الهيئة السعودية للسياحة تطلق الهوية الموحدة لـ"شتاء السعودية" وتدعو مختلف القطاعات لاستخدامها

أطلقت الهيئة السعودية للسياحة الهوية الموحدة لشتاء السعودية وذلك بهدف توحيد ومواءمة الرسائل التسويقية والإعلامية التي تستهدف السياح من الداخل والخارج.
ودعت الهيئة السعودية للسياحة مختلف القطاعات الحكومية والخاصة العاملة في صناعة السياحة والمتكاملة معها، لاستخدام الهوية الموحدة في التعريف والترويج للوجهات والمواسم والفعاليات والعروض والمنتجات الشتوية.
والجدير بالذكر أن الهيئة السعودية للسياحة تقوم بجهود ترويجية متواصلة لجذب السياح من داخل المملكة وخارجها، وذلك من خلال العمل مع الشركاء من القطاع الحكومي والخاص للمساهمة في الترويج للمواسم والفعاليات الكبرى والمنتجات والتجارب السياحية للشرائح المستهدفة داخل المملكة وخارجها.
وكانت الهيئة السعودية للسياحة قد أطلقت تقويم الفعاليات والمواسم، والذي يضم كافة الأنشطة السياحية والترفيهية والفعاليات والمواسم التي تشهدها المملكة، ويتم تحديثه بصورة مستمرة، ليقوم بتسهيل مهمة السياح والزوار في تخطيط رحلاتهم واختيار أفضل الفعاليات والمواسم والأنشطة التي تناسب كافة الأذواق.
ويمكن للشركاء الاطلاع على الهوية الموحدة وأدلة تطبيقها من خلال زيارة الرابط .