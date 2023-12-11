ولي العهد يستعرض أوجه العلاقات الثنائية مع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية

حضر اللقاء وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، ونائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد. فيما حضر من جانب اللجنة الأولمبية الدولية نائب رئيس اللجنة السيد سير ميانغ، وعدد من قياداتها.