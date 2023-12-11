ولي العهد يستعرض أوجه العلاقات الثنائية مع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية واللجنة الأولمبية الدولية، بما ينعكس على تطور وازدهار الحركة الأولمبية والرياضية في السعودية وحول العالم.
حضر اللقاء وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، ونائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد. فيما حضر من جانب اللجنة الأولمبية الدولية نائب رئيس اللجنة السيد سير ميانغ، وعدد من قياداتها.